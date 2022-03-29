Гарри Каспаров: Победа Украины станет общей победой цивилизованного мира над варварством 5 29.03.2022, 15:51

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Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency

Этот пример вдохновит многих, как в Америке, так и в Европе.

Чемпион мира по шахматам, российский оппозиционный политик Гарри Каспаров указал на явные, по его мнению, ошибки Запада по отношению к политике Путина.

— Диктатор всегда блефует. Он готов идти вперед, если считает, что не будет адекватного ответа, — отметил Каспаров в эфире украинского канала. — Можно не сомневаться, что вся путинская агрессия против Украины, начатая в 2014 году, — это результат слабости, позорной капитулянтской позиции западной демократии, в первую очередь, американской.

Если бы хоть часть сегодняшних санкций была применена Обамой в 2014 году, Украина сегодня не столкнулась бы с такой ужасной гуманитарной катастрофой.

Если бы американское оружие начало поступать в Украину в полном объеме и какие-то санкции были введены, скажем, полгода назад, скорее всего, это могло бы удержать Путина от перехода демаркационной линии 24 февраля.

Увы, ничего этого сделано не было. И сегодня все, что происходит, происходит спонтанно, как реакция на действия Путина. А постоянные заявления американцев о том, что мы не будем реагировать, даже если будет применено оружие массового поражения на территории Украины, конечно, вдохновляют Путина, а самое главное, они внушают чувство безнаказанности генералам.

Каспаров уверен, что эскалацию можно остановить четкой адекватной позицией:

— На мой взгляд, единственный способ минимизировать угрозу применения оружия массового поражения — четко зафиксировать то, что любая российская установка, корабль или ракетная база, которая использует такое оружие, будут немедленно уничтожены натовским огнем. И тогда посмотрим, сколько генералов или адмиралов готовы будут записаться в камикадзе.

При этом, по мнению российского оппозиционера, как бы Запад не пытался уйти от прямого вмешательства, «столкновение НАТО и России неизбежно». Немалую роль в переломном решении этого вопроса он отводит общественному мнению.

— На сегодняшний день мы имеем дело с отсутствием политической воли, полной неготовностью принимать на себя исторические решения. Но украинская армия показала, что путинская армия — это потемкинская деревня и что ее можно и нужно побеждать. Все упирается в поставки качественного вооружения.

Мне кажется, все-таки такое оружие поступает в Украину от отдельных стран НАТО. Это одна организация, но в ней есть разные страны. На мой взгляд, Украина будет получать все больше и больше оружия. И это не результат того, что западные политики стали более решительными. Просто они вынуждены поддаваться общественному мнению, а оно все больше укрепляется в желании помочь Украине, потому что Украина сопротивляется и успешно воюет.

Дело движется, но намного медленнее, чем нам хотелось бы. Украина платит страшную цену за эту позорную капитулянтскую позицию западных политиков. Но все-таки каждый день меняет ситуацию в нашу пользу.

Все больше людей повторяют, что война в Украине сегодня — это война цивилизации с варварством, война демократии с тоталитаризмом. И Украина сегодня — это передний фронт этой войны, а победа и поражение в ней — это не только вопрос выживания и суверенитета Украины, это вопрос того, куда пойдет весь мир: сможем ли мы переломить тоталитарный тренд, который складывался последние 15 лет, или мы окажемся под властью тьмы.

То, что сегодня президент Владимир Зеленский является лидером свободного мира — это очевидно. И победа Украины станет общей победой. Я думаю, что этот пример вдохновит многих, как в Америке, так и в Европе, — бороться за демократию, за свободу. Потому что Запад обленился: отсутствие врага, конец «холодный войны» привели к тому, что потерялись ориентиры. Украина сегодня страшной ценой восстанавливает правильные ориентиры, систему координат, которые, увы, за 30 лет были утеряны, — считает Гарри Каспаров.

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