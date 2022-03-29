По Росавиации ударили мощной кибератакой 9 29.03.2022, 15:53

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Исчез весь документооборот за полтора года.

На Росавиацию совершили мощную кибератаку. Как рассказывают РосСМИ, не работала сеть, а также уничтожены все документы, почта, файлы на серверах. В общей сложности говорится о примерно 65 терабайтах данных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В результате атаки потеряны все электронные письма за 1,5 года, их копии отсутствуют.

Сама же атака стала возможной, поскольку предприятие ООО "ИнфАвиа", занимающееся эксплуатацией IT-инфраструктуры Росавиации, некачественно выполняло свои обязательства по договору.

Уже известно, что в субботу в Росавиации проводят следствие сотрудники прокуратуры, а также ФСБ.

Один из топ-менеджеров авиационных учебных центров отметил, что атака сделала невозможным вход в базу данных.

Это было обнаружено 28 марта. А в ней, по его словам, хранились все документы, которыми обменивались с Росавиацией. Речь идет как о списках преподавателей, так и об утвержденных программах обучения.

Это означает, что в Росавиации потеряют информацию об утвержденных преподавателях учебных центров. Кроме того, в одном из них обнаружили, что в результате атаки утрачены практически все электронные документы.

В комментарии РосСМИ эксперт заявил, что Росавиация – объект критической информационной инфраструктуры. Если факт хакерской атаки таки подтвердят, то ее с уверенностью можно будет считать одной из крупнейших среди целенаправленных за последние годы.

Сама же Росавиация в комментарии РосСМИ подтвердила, что кибератаку на них таки производили. Впрочем, обошлась без деталей. В сети же появился скриншот с сообщением руководителя Александра Нерадько. В нем он и сообщил, что из-за отсутствия доступа к интернету, а также сбоя в системе электронного документооборота, ведомство переходит на бумажную, фельдъегерскую почту, а также "Почту России".

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