Минобороны РФ объявило об отступлении от Киева и Чернигова 34 29.03.2022, 15:56

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Ранее эту информацию опубликовал Генштаб ВСУ.

Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что россияне отводят свои подразделения из Киевской и Черниговской областей. Теперь это подтвердили и в Минобороны России.

Государство-агрессор впервые открыто и официально призналось, что отступает с части направлений в Украине.

Соответствующее сообщение 29 марта распространило российское минобороны, передает 24tv.ua.

Заместитель минобороны России Александр Фомин заявил, что ведомство решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении.

«Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях»,

– отметил замминистра.

Он добавил, что в Киеве будут принимать основные решения, потому там должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы.

Ранее в Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что враг не добился цели наступательной операции. Потому россияне выводят отдельные подразделения своей армии с территории Киевской и Черниговской областей.

В то же время, угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры все еще высока.

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