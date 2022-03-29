Минобороны РФ объявило об отступлении от Киева и Чернигова

Минобороны РФ объявило об отступлении от Киева и Чернигова34
- 29.03.2022, 15:56
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Ранее эту информацию опубликовал Генштаб ВСУ.
Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что россияне отводят свои подразделения из Киевской и Черниговской областей. Теперь это подтвердили и в Минобороны России.
Государство-агрессор впервые открыто и официально призналось, что отступает с части направлений в Украине.
Соответствующее сообщение 29 марта распространило российское минобороны, передает 24tv.ua.
Заместитель минобороны России Александр Фомин заявил, что ведомство решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении.
«Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях»,
– отметил замминистра.
Он добавил, что в Киеве будут принимать основные решения, потому там должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы.
Ранее в Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что враг не добился цели наступательной операции. Потому россияне выводят отдельные подразделения своей армии с территории Киевской и Черниговской областей.
В то же время, угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры все еще высока.