Украинские бойцы смешали с землей большую колонну техники врага

Украинские бойцы смешали с землей большую колонну техники врага5
- 29.03.2022, 15:57
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Силы сопротивления Северщины также нанесли врагу значительные потери в живой силе.
По информации оперативного командования «Север» силы сопротивления Северщины продолжают работать на победу над врагом, передает командование Сухопутных войск Украины.
Вчера 2 бронеавтомобиля «Тигр», грузовой автомобиль «Урал» с БК и танк Т-72 были отправлены по уже всем известным маршрутом.
Также было повреждено 8 единиц техники противника и захвачен грузовой автомобиль «Урал» с сухим пайком.
По предварительным подсчетам потери по живой силе противника за день составили до 22 военнослужащих.