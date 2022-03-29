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Украинские бойцы смешали с землей большую колонну техники врага

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  • 29.03.2022, 15:57
  • 13,512
Украинские бойцы смешали с землей большую колонну техники врага

Силы сопротивления Северщины также нанесли врагу значительные потери в живой силе.

По информации оперативного командования «Север» силы сопротивления Северщины продолжают работать на победу над врагом, передает командование Сухопутных войск Украины.

Вчера 2 бронеавтомобиля «Тигр», грузовой автомобиль «Урал» с БК и танк Т-72 были отправлены по уже всем известным маршрутом.

Также было повреждено 8 единиц техники противника и захвачен грузовой автомобиль «Урал» с сухим пайком.

По предварительным подсчетам потери по живой силе противника за день составили до 22 военнослужащих.

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