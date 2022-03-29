Пленный российский оккупант стал новым интернет-мемом 11 29.03.2022, 16:03

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Видеофакт.

Российский оккупант Андрей Рязанцев, который в марте вместе со своими сослуживцами сдался в плен украинским военным, стал новым интернет-мемом, передает УНИАН.

В сети создают шуточные ролики с захватчиком и всячески высмеивают ее неуклюжий внешний вид. К слову, ему даже дали прозвище "Чмоня".

Отметим, после того, как "Чмоня" попал в плен, ВСУ ему устроили допрос, сфотографировали и выложили снимки в сеть. На них он выглядит очень смешно. Многие украинцы сравнивают его с ребенком, которому дали в руки оружие.

Но если посмотреть на его повседневные фотографии в довоенной жизни, то на них он выглядит более презентабельно.

Впрочем, его образ в роли военного больше понравился украинцам. Они создают множество шуточных видео с Рязанцевым и тем самым поднимают настроение другим.

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