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Пленный российский оккупант стал новым интернет-мемом

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  • 29.03.2022, 16:03
  • 24,840
Пленный российский оккупант стал новым интернет-мемом

Видеофакт.

Российский оккупант Андрей Рязанцев, который в марте вместе со своими сослуживцами сдался в плен украинским военным, стал новым интернет-мемом, передает УНИАН.

В сети создают шуточные ролики с захватчиком и всячески высмеивают ее неуклюжий внешний вид. К слову, ему даже дали прозвище "Чмоня".

Отметим, после того, как "Чмоня" попал в плен, ВСУ ему устроили допрос, сфотографировали и выложили снимки в сеть. На них он выглядит очень смешно. Многие украинцы сравнивают его с ребенком, которому дали в руки оружие.

Но если посмотреть на его повседневные фотографии в довоенной жизни, то на них он выглядит более презентабельно.

Впрочем, его образ в роли военного больше понравился украинцам. Они создают множество шуточных видео с Рязанцевым и тем самым поднимают настроение другим.

@mashkakrashka228 #чмоня #чмоняятебялюблю #чмонахуй ♬ Не стій під вікном - Руся

@overonixx чмаю 💗😋 #rge #elbruso #fypシ #fyp #путінхуйло #путінхуйло #чмоня #кім #зеленський #каю #чмоняятебялюблю ♬ Я каааюкаааааю - Фейс,я тебя люблю

@chkxxz могу сделать ещё 100 видео с чмоней если хотите😀😀#окупант #російськінемовлята #міньон #нестійпідвікном #стримеры #переписка #украина #рек #fypシ #fyp #рекомендации #нетвойне #чмоняятебялюблю #чмоня ♬ Не стій під вікном - Руся

@_yulia_kh_ А який ти чмоня? #чмоня #чмоняпозз #якийтичмоня #чмонятоп #чмоняятебялюблю ♬ Не стій під вікном - Руся

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