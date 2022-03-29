Как в Беларуси изменились цены на семена 1 29.03.2022, 16:37

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В магазинах отмечают повышение спроса на семенной картофель.

Весна – время, когда дачники активно закупают семена различных культур. Intex-press узнал, выросли ли цены в магазинах и отделах, специализирующихся на товарах для сада и огорода, и на что наблюдается повышенный спрос.

«Ажиотажа нет»

Большого количества покупателей, как отмечают в магазинах города Барановичи, не наблюдается. В феврале, правда, активно покупали семена помидор, баклажан, перцев, так как эти культуры нужно было сеять на рассаду.

– А сейчас ажиотажа нет, все как обычно, как и в прошлые годы, – рассказали в одном из магазинов в центре Барановичей.

Еще в одном торговом заведении также сообщили, что спрос на семена и другие товары для сада-огорода особо не вырос.

– По сравнению с прошлым годом все осталось на том же уровне. Бывают дни, когда покупателей меньше, а иногда идет поток, даже наблюдаются очереди, – отметила работник магазина.

Похожая ситуация и по продажам в одном из интернет-магазинов, специализирующемся на продаже семян.

– Обычные сезонные продажи. Весной спрос всегда увеличивается по сравнению с другими сезонами, но сказать, что ажиотаж – нет, – пояснила сотрудница интернет-магазина.

Больше стали покупать картофеля, семян дыни и арбуза

Практически во всех торговых заведениях, где журналисты побывали или обзвонили, рассказали, что покупки, по сравнению с предыдущими годами, особо не изменились. Сейчас покупатели интересуются в основном семенами различных культур, побелкой, подкормкой для рассады, удобрениями.

В одном магазине отметили, что больше стали покупать семян дыни и арбуза.

– Возможно, это связано с изменением погоды. Лето стало теплее, вот люди и пробуют вырастить новые культуры, которые до этого не выращивались в Беларуси, – пояснили в торговом заведении.

В двух магазинах отметили повышение спроса на семенной картофель.

Что-то по старым ценам, что-то – по новым

То, что цены на семена подросли, отмечают многие покупатели.

– Еще неделю назад пакетик семян огурцов стоил 65-75 копеек, а сейчас – от 90 и выше, – отметила посетительница в одном из магазинов, разглядывая стенд с разноцветными пакетиками.

Сотрудники торговых заведений не отрицаю, цены действительно выросли. У кого-то на 2-5%, а у кого-то и на все 20%! Правда, не на весь ассортимент, а преимущественно на то, что недавно поступило.

– Товар, который закупался раньше, продаем еще по старым ценам, а вот на новый привоз, естественно, цены выше, – пояснили в одной из торговых точек.

– В нашем магазине цены не выросли, если только совсем немного, а так в основном остались на уровне прошлого года, – отметили в другом торговом заведении.

Сколько в среднем стоит пакетик семян (цена варьируется от веса или количества штук), в руб.

Огурцы – 0,59 – 1,7

Кабачки – 0,57 – 1,4

Морковь – 0,75 – 1,3

Свекла – 0,87 – 0,99

Редис – 0,75 – 1,7

Горох – 0,75 – 1,3

Укроп – 0,87 – 1,5

Астра – 0,75 – 0,9

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