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Британия арестовала первую суперяхту в рамках санкций против России

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  • 29.03.2022, 16:49
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Британия арестовала первую суперяхту в рамках санкций против России

Компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на островах Сент-Китс и Невис.

Великобритания арестовала первую суперяхту в рамках санкций против Российской Федерации. Вероятно, судно принадлежит одному из российских олигархов.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что 58,5-метровая яхта Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов впервые была идентифицирована как потенциально принадлежащая России 13 марта. Ее происхождение было скрыто. Компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на островах Сент-Китс и Невис, но яхта несла мальтийский флаг.

Судно зашло в порт Лондона на церемонию награждения суперяхт и должно было отправиться в 12:00 29 марта.

Ярко-синяя яхта имеет винный погреб, а также бассейн с пресной водой и пентхаус на верхней палубе.

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