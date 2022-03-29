Британия арестовала первую суперяхту в рамках санкций против России

Британия арестовала первую суперяхту в рамках санкций против России4
- 29.03.2022, 16:49
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Компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на островах Сент-Китс и Невис.
Великобритания арестовала первую суперяхту в рамках санкций против Российской Федерации. Вероятно, судно принадлежит одному из российских олигархов.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что 58,5-метровая яхта Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов впервые была идентифицирована как потенциально принадлежащая России 13 марта. Ее происхождение было скрыто. Компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на островах Сент-Китс и Невис, но яхта несла мальтийский флаг.
Судно зашло в порт Лондона на церемонию награждения суперяхт и должно было отправиться в 12:00 29 марта.
Ярко-синяя яхта имеет винный погреб, а также бассейн с пресной водой и пентхаус на верхней палубе.