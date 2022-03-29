Лидер группы «Океан Эльзы»: Белорусский язык очень красивый и на нем так много красивого написано 5 29.03.2022, 17:12

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Святослав Вакарчук призвал белорусов переходить с русского на белорусский.

Лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук в интервью 29 марта призвал белорусов переходить на белорусский язык в повседневной жизни.

«Каждый, у кого есть родной язык, который отличается от других, имеет счастье и подарок от Бога. Мы очень поддерживаем наших белорусских братьев в том, чтобы они использовали свой замечательный белорусский язык. Он очень красивый и на нем так много красивого написано. От Янки Купалы до современных песен белорусских рок-музыкантов. Мы вас в этом поддерживаем», — сказал Вакарчук по-украински.

Фронтмена «Океана Эльзы» попросили прокомментировать вынесенный на днях на рассмотрение российской Госдумы законопроект, в котором предложено упростить получение российского гражданства, придать статус «соотечественника» и выдать российские паспорта русскоязычным представителям «малых национальностей», которые «издавна жили на территории России».

Речь шла о белорусах и украинцах.

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