Какой будет погода до конца недели 29.03.2022, 17:15

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Прогноз по Беларуси на 30 марта-1 апреля.

30 марта погодные условия в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), пишет pogoda.by.

Ночью и утром по северо-востоку республики на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -7°С по северу до +1°С по югу, максимальная днем +1..+6°С, по югу Беларуси +7..+12°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

31 марта-1 апреля республика окажется в зоне атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины. Облачно с прояснениями.

31 марта на большей части территории страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью от -7°С по северу до +3°С по югу республики, днем +1..+8°С, в юго-восточных районах Беларуси местами до +10°С.

1 апреля на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный порывистый. Температура воздуха ночью -5..+2°С, днем -1..+6°С, по юго-востоку страны местами до +10°С.

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