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Сенцов о переговорах с РФ: Никаких договоренностей с убийцами!

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  • 29.03.2022, 17:42
  • 2,274
Сенцов о переговорах с РФ: Никаких договоренностей с убийцами!

Договор с оккупантами возможен только после победы Украины и их капитуляции.

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который после масштабного вторжения России служит в Вооруженных силах Украины, заявил 29 марта в Facebook, что договоренности с Россией возможны только после ее капитуляции.

"Никаких договоренностей с убийцами! Договор с оккупантами возможен только после победы и их капитуляции из трех пунктов: деоккупация всех территорий Украины; компенсация всех убытков, материальных и моральных; передача [президента РФ Владимира] Путина, его окружения и военных преступников Гаагскому трибуналу", – написал он.

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