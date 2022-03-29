Сенцов о переговорах с РФ: Никаких договоренностей с убийцами! 6 29.03.2022, 17:42

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Договор с оккупантами возможен только после победы Украины и их капитуляции.

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который после масштабного вторжения России служит в Вооруженных силах Украины, заявил 29 марта в Facebook, что договоренности с Россией возможны только после ее капитуляции.

"Никаких договоренностей с убийцами! Договор с оккупантами возможен только после победы и их капитуляции из трех пунктов: деоккупация всех территорий Украины; компенсация всех убытков, материальных и моральных; передача [президента РФ Владимира] Путина, его окружения и военных преступников Гаагскому трибуналу", – написал он.

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