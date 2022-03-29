БМЗ на грани банкротства?3
- 29.03.2022, 17:46
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В некоторых цехах завода значительно сократилось производство.
Профсоюзные телеграм-каналы сообщают о значительных проблемах на металлургическом заводе. Один источник заявил, что завод подался на банкротство.
Работники БМЗ говорят, что в некоторых цехах значительно сократилось производство - в 6 и больше раз. Также резко «снизился экспорт, заказов практически нет, оборудование стоит», грядут массовые сокращения, пишет телеграм-канал «Баста!».
Контракты иностранных предприятий с БМЗ закончатся через 2 месяца, после чего, вероятно, большинство сотрудников переведут работать на 2/3 оклада.
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