БМЗ на грани банкротства? 3 29.03.2022, 17:46

2,142

В некоторых цехах завода значительно сократилось производство.

Профсоюзные телеграм-каналы сообщают о значительных проблемах на металлургическом заводе. Один источник заявил, что завод подался на банкротство.

Работники БМЗ говорят, что в некоторых цехах значительно сократилось производство - в 6 и больше раз. Также резко «снизился экспорт, заказов практически нет, оборудование стоит», грядут массовые сокращения, пишет телеграм-канал «Баста!».

Контракты иностранных предприятий с БМЗ закончатся через 2 месяца, после чего, вероятно, большинство сотрудников переведут работать на 2/3 оклада.

А что происходит на ваших рабочих местах и предприятиях?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.