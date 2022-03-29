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Евросоюз вслед за G7 отказался платить России за газ рублями

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  • 29.03.2022, 17:48
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Евросоюз вслед за G7 отказался платить России за газ рублями

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии.

Европейский союз не будет платить России за поставки природного газа рублями. Об этом во вторник заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Накануне об отказе платить России за газ в рублях объявили страны «Большой семерки». Мамер пояснил, что Евросоюз участвовал в заседании G7 по обсуждению этого вопроса и занял ту же позицию, что и партнеры из «семерки».

— Мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро, — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия остановит поставки газа западным странам, если они откажутся платить за них в рублях. «Нет оплаты — нет газа», — сказал Песков.

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