«Это не армия, это просто огромная мародерская банда» 5 29.03.2022, 18:16

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Украинский военный рассказал о ситуации на Черниговщине.

Российские войска продолжают бомбить украинские города. Исключением не стала и Черниговщина.

На видео от проекта "Украинский свидетель" видны последствия прихода "русского мира": уничтожены жилые дома, разрушена инфраструктура и гуманитарная катастрофа.

"Это не армия, это просто огромная мародерская банда, которая издевается, убивает и насилует гражданских", - так описывает действия россиян военный ВСУ. Мужчина признается, что ему стыдно, ведь он позволил себе поверить в могущество оккупантов, однако сейчас считает их "вторыми с конца". Боец украинской армии благодарит судьбу, что ему выпала честь принять участие в этой войне. Многие военные знали, что война неизбежна: "Эти чудовища 500 лет пытаются нас уничтожить".

Мужчины делятся своими победами. "Колонна сюда шла и у нас получилось им насыпать. Стоят два трофея" - так военные описывают 2 подбитых вражеских танка. Те же россияне, которые смогли сбежать, работают по украинским позициям с расстояния — мины, ствольная артиллерия, танки. По словам защитников, россияне, если не могут что-нибудь взять, то ровняют все с землей. "Это война, а не спецоперация", - говорит военный. — "Вооружение есть, есть чем бить, и желание есть, так что все есть".

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