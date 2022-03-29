«С БЕЛАЗа уволили и уволилось огромное количество людей» 13 29.03.2022, 18:32

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Как белорусы поменяли работу и где ее ищут в теперешних условиях.

В Борисове врачи нужны практически в любое учреждение, но устроиться могут не все. Самое главное — пройти проверку на «лояльность». Поэтому Петр готовится уехать и лечить граждан другой страны. Или вообще никого не лечить, если не получится подтвердить диплом. Читатели ex-press.by рассказали, как они поменяли работу и где ее ищут в теперешних непростых условиях.

Игорь:

— Уволили директора школы №9, уволили театрального педагога из центра детского творчества. И еще много других честных педагогов. Многие уволились сами. Никого в отделе образования и в исполкоме не интересует качество образования, только лояльность.

Федор:

— С БЕЛАЗа уволили и уволилось огромное количество людей. Причем многие говорят, что им начальство обещает: «Потерпите, скоро мы вас возьмем обратно». Все надеются, что ситуация изменится, только в какую сторону это произойдет, неизвестно. Я один из тех, кому пришлось уйти. Несмотря на то, что хороший специалист, долго искал работу. Теперь на частном заводе, здесь никакой «идеологии», но постоянно звучит: «Вы все понимаете, мы под контролем».

Света:

— Работаю в кадрах частной компании, у нас в последнее время появилось несколько классных работников, у которых есть «протестное прошлое». Наш директор рискует, конечно, запросы из органов приходят регулярно, но у нас пока, на свой страх и риск, получается не жертвовать хорошими людьми. Хотя сейчас под угрозой само производство и, возможно, мы все скоро будем искать себе работу.

Ирина:

— Уволилась из школы сама, нет сил терпеть двойную нагрузку по часам, а еще и кучу обязательств, которые вообще не должна выполнять. Отпускать не хотели, просили хотя бы ставку, хоть полставки оставить, но я школой отравлена, не хочу. Теперь подрабатываю репетиторством и очень довольна.

Катерина:

— На «Світанке» куча работы есть, но там такие копейки платят, это ужасно. Не знаю даже, если там у кого тысяча рублей. Думаю, рублей 500 максимум можно заработать, если работать за швейной машинкой. Но люди стройными рядами идут каждое утро, и еще им мозг промывают, как прекрасно они живут. Практически все подрабатывают — или где-то еще шьют, или на дачах впахивают, чтобы прокормиться. Я уволилась, больше на госпредприятие ни ногой. Работаю в копировальном центре в Минске, езжу каждый день на электричке, но вижу в этом смысл.

Петр:

— Врачи востребованы в Борисове очень многих специальностей — практически в любое учреждение. Но устроиться очень сложно: проверка на «лояльность» — это главное. Я устроиться не смог. Теперь готовлю документы, уезжаю из страны. Очень жаль, что мне или придется лечить граждан другой страны, или совсем никого не лечить, так как процедура легализации и подтверждения диплома может занять очень много времени. Но мне ничего не остается делать.

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