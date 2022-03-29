В Мариуполе тяжело ранили кадыровца, подозреваемого в убийстве Немцова 29.03.2022, 18:44

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Руслан Геремеев руководит одним из батальонов.

В Мариуполе после неудачного "штурма пустого сгоревшего дома", тяжелые ранения получил приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова полевой командир и организатор убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Руслан Геремеев.

Об этом сообщает полк "Азов", защищающий город.

"Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую перед тем оставили русские солдаты, и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тікток-воинов, спасая им жизни и здоровья. Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики", - говорится в сообщении.

Геремеева заметили среди "кадыровцев" в Мариуполе 27 марта. "Кадыровец" руководит одним из батальонов. Он известен как фигурант дела об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Геремеев был замечен на одной из последних видеозаписей утреннего намаза под Мариуполем. Ролик опубликован на одном из российских Telegram-каналов. Боевик, который избежал наказания за преступление, прибыл в Украину по приказу Кремля.

Вчера в сети появилось курьезное постановочное видео, на котором "кадыровцы" имитируют штурм пустого дома.

В частности, чеченцы на кадрах разыграли уличный бой с перестрелкой. На самом же деле они обстреляли пустой жилой дом, в котором не было украинских защитников. Это подтверждает и то, что в ответ на огонь "кадыровцев" не было ответа. Кроме того, оператор, четко осознавая, что в него не попадут из пустого дома, даже ради спектакля не пытался имитировать прикрытие от вероятного ответного огня.

Очевидно, Геремеева ранили именно во время именно этого "штурма".

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