Джонсон: Перемирия недостаточно, чтобы снимать санкции с России 34 29.03.2022, 18:46

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Необходимо усилить давление на президента РФ.

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, перемирия России и Украины недостаточно, чтобы снимать санкции с оккупанта. Считает, что необходимо усилить давление на президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом пишет Reuters.

"Премьер-министр сказал, что само прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании с России", - заявил пресс-секретарь Джонсона.

Зато Джонсон считает, что мир должен продолжить вводить экономические санкции против России и оказывать военную помощь Украине, чтобы оккупант полностью изменил свой курс.

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