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ВСУ уничтожили гордость российского ОПК - бронеавто «Тайфун»

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  • 29.03.2022, 19:19
  • 9,860
ВСУ уничтожили гордость российского ОПК - бронеавто «Тайфун»

Фотофакт.

Вооруженные силы Украины уничтожили российский универсальный бронированный автомобиль "Тайфун", сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Аналоговнет. Гордость российского ОПК (оборонно-промышленного комплекса - Ред.) - КамАЗ "Тайфун". Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP - защищен от мин и засад", - говорится в сообщении.

В Генштабе украинской армии отметили, что воины сделали бронированный автомобиль противника уникальным, поскольку "так он точно еще нигде в мире не выглядел".

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