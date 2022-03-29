ВСУ уничтожили гордость российского ОПК - бронеавто «Тайфун»7
- 29.03.2022, 19:19
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Фотофакт.
Вооруженные силы Украины уничтожили российский универсальный бронированный автомобиль "Тайфун", сообщил Генеральный штаб ВСУ.
"Аналоговнет. Гордость российского ОПК (оборонно-промышленного комплекса - Ред.) - КамАЗ "Тайфун". Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP - защищен от мин и засад", - говорится в сообщении.
В Генштабе украинской армии отметили, что воины сделали бронированный автомобиль противника уникальным, поскольку "так он точно еще нигде в мире не выглядел".