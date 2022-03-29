закрыть
29 марта 2022, вторник, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Johnson & Johnson прекратил поставку средств гигиены в Россию

14
  • 29.03.2022, 19:21
  • 4,182
Johnson & Johnson прекратил поставку средств гигиены в Россию

Также компания увеличила пожертвования на гуманитарную помощь беженцам из Украины.

Компания Johnson & Johnson заявила о прекращении в Российскую Федерации товаров для персонального ухода. Также увеличила пожертвования на гуманитарные помощи беженцам из Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейший производитель товаров для здоровья в мире заявил о приостановке поставки в Россию товаров для персонального ухода.

Пожертвования на гуманитарные цели для помощи беженцам было увеличено с 5 до 10 млн долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников