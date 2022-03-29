Johnson & Johnson прекратил поставку средств гигиены в Россию

Johnson & Johnson прекратил поставку средств гигиены в Россию14
- 29.03.2022, 19:21
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Также компания увеличила пожертвования на гуманитарную помощь беженцам из Украины.
Компания Johnson & Johnson заявила о прекращении в Российскую Федерации товаров для персонального ухода. Также увеличила пожертвования на гуманитарные помощи беженцам из Украины.
Об этом пишет Bloomberg.
Крупнейший производитель товаров для здоровья в мире заявил о приостановке поставки в Россию товаров для персонального ухода.
Пожертвования на гуманитарные цели для помощи беженцам было увеличено с 5 до 10 млн долларов.