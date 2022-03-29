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На Волыни ПВО уничтожила вражескую ракету

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  • 29.03.2022, 19:28
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На Волыни ПВО уничтожила вражескую ракету

Сегодня на протяжении дня было две длительные воздушные тревоги.

В Волынской области противовоздушная оборона в небе уничтожила вражескую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Волынской ОВА Юрия Погуляйка.

По его словам, сегодня на протяжении дня было две длительные воздушные тревоги. Однако, к счастью они завершились без последствий.

Отмечается, что в небе над Волынью силы ПВО уничтожили ракету.

"Хочу еще раз подчеркнуть волынянам и жителям области - не игнорируйте воздушные тревоги. До официального отбоя оставайтесь в укрытиях. Как видим, враг ведет себя неадекватно. После уничтожения стратегических объектов, далеких от линии боев, должны быть готовы ко всему", - написал Погуляйко.

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