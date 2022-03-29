Блинкен: США не видели признаков того, что РФ серьезно ведет переговоры с Украиной 9 29.03.2022, 20:04

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США призвал Россию прекратить агрессию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он не видел признаков того, что переговоры между Украиной и Россией "продвигаются эффективным путем", поскольку Соединенные Штаты не видели "признака подлинной серьезности" со стороны России.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

"Есть то, что говорит Россия, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем", – сказал Блинкен.

Он предупредил, что заявление России о сокращении боевых действий вокруг Киева может быть "средством, посредством которого Россия снова пытается отвлечь внимание и обмануть людей, чтобы они думали, что оно не делает того, что делает".

"Если они каким-то образом верят, что в попытке подчинить себе "только" восточную часть Украины и южную часть Украины могут преуспеть, то они снова глубоко обманывают себя", - сказал Блинкен.

Он призвал Россию "прекратить агрессию сейчас, прекратить огонь, отвести свои силы и, конечно, вести переговоры".

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