В Киевской области оккупанты обстреляли склад 7 29.03.2022, 20:18

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Возник масштабный пожар.

В Киевской области российские оккупанты обстреляли один из складов. В результате попадания вражеского снаряда возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По информации ГСЧС, в Броварском районе Киевской области возник пожар из-за обстрела одного из местных складов.

Спасатели сообщают, что пожар локализовали примерно в 18:00. Горит примерно 20 тысяч квадратных метров склада.

Также к борьбе с пожаром привлекли 25 человек и 7 пожарных машин.

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