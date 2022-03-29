«Запчасти, шины дорожают, работать становится труднее» 29.03.2022, 20:23

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Как изменился бизнес по аренде прицепов.

Приходит тепло, и у белорусов начинаются традиционные весенние хлопоты на дачных участках и стройплощадках. Часто объемов обычного легкового автомобиля для перевозки грузов не хватает, и тогда на помощь приходят услуги по аренде и продаже прицепов. Сколько в этом году стоит купить и арендовать прицеп и каково тем, кто сдает прицепы в аренду, – в материале abw.by.

Подорожала ли аренда

В прошлом году журналисты узнавали цены на аренду. Тогда самый недорогой прицеп можно было взять по объявлению от частника всего за 10 руб., стоимость аренды на заправках и у фирм колебалась в пределах 23-33 рублей за сутки.

В этом году расценки несколько изменились. По-прежнему за 10 руб. можно взять в аренду немолодой "Зубренок" в неплохом (если судить по фото в объявлении) состоянии и со всеми документами – этот же прицеп по этой же стоимости предлагали в раньше.

Новые прицепы от крупных компаний в аренду дороже, к тому же некоторые фирмы с началом сезона подняли цены. Например, одноосный Rydwan размерами 2,7 х 1,5 м и грузоподъемностью 600 кг один из индивидуальных предпринимателей сдаст за 28 руб. при аренде на сутки, прицеп 3,5 х 1,5 м – за 30 руб., а прицеп 4 х 1,5 м грузоподъемностью 1400 кг – за 40 руб. за сутки.

В другой фирме аренда прицепа этой же фирмы без тента размером 2,2 х 1,3 м стоит 22 рубля, 8 часов аренды – 18 руб., 4 часа – 15 рублей. Двухосный тентованный прицеп 3,3 х 1,5 м грузоподъемностью 1000 кг будет стоить 30 руб./сутки, а также 25 руб. за 8 часов и 22 руб. за 4 часа аренды.

В 28 руб. за сутки и 20 руб. за 6 часов обойдется прокат одноосного прицепа под категорию "В" размером 2,05 х 1,1 м в третьем месте. Если клиент арендует сразу на несколько дней, суточная стоимость будет ниже, например, здесь сутки в этом случае будут стоить 25 рублей. Трехметровый прицеп обойдется в 33 руб. за сутки, 25 руб. за 6 часов, а также 30 руб. за сутки при условии, что клиент берет его больше чем на 3 дня. Стоимость двухосников начинается от 38 руб. за сутки, 30 руб. за 6 часов и 35 руб. за сутки при условии, что прицеп берется не меньше чем на 3 дня.

Сеть АЗС "А-100" подняла цены по сравнению с прошлым годом – теперь прицеп здесь стоит 34 руб. за сутки, в то время как в прошлом году на сайте была указана стоимость 26 рублей. Подорожала аренда и в ОМА: в прошлом году сутки стоили чуть больше 33 руб., сегодня – 36 рублей. В итоге видим, что, несмотря на то что в некоторых компаниях цены на аренду поднялись, если хорошо поискать, взять на сутки прицеп за 22-28 руб. еще возможно.

Покупка прицепа: плюсы и минусы

Если прицеп нужен дважды в году, чтобы весной отвезти на дачу вещи, а осенью привезти урожай, конечно, дешевле взять его в аренду. Но если вы строите дом или по работе вам время от времени приходится возить грузы, возможно, более экономичным вариантом станет покупка. Стоимость новых прицепов российского производства в Минске начинается от 1810 руб., то есть прицеп может окупиться за несколько месяцев. Но не стоит забывать о ежегодных затратах на содержание, ведь в качестве участников дорожного движения прицепы должны регулярно проходить техосмотр, каждый год на них будет начисляться транспортный налог. Также владельцу придется следить за техническим состоянием оборудования, менять шины и думать о месте хранения. Транспортный налог на прицеп массой меньше 750 кг сегодня составляет 41 руб., за более увесистый – 223 рубля.

Цены на прицепы в основном зависят от его вида, производителя, размеров, грузоподъемности и количества осей. Например, под "права" категории "В" небольшой прицеп ССТ-01, произведенный в городе Саранске, продается за 1810 рублей. Размеры прицепа – 150 х 122 см, есть тент, грузоподъемность – 620 кг. Среди бюджетных моделей можно назвать прицепы "Титан" – стоят они в районе 1900-2200 руб., имеют длину 200-250 см и ширину 130-150 см, нагрузить в них можно не больше 550 кг, таким образом. Итого масса прицепа с грузом будет составлять 740 кг.

Более популярные и подходящие для стройки прицепы длиной около 3,5 м российского производства обойдутся около 3000-3500 рублей. Цены на двухосные прицепы тех же производителей колеблются в пределах 3500-4700 рублей. Примерно такие же расценки на российские прицепы "Кремень". Если позволяет бюджет, продавцы все же рекомендуют взять прицеп, произведенный в Эстонии или Польше: Tiki, Rydwan. По их словам, прицепы этих производителей славятся надежностью и качеством сборки, но стоят они минимум в два раза дороже белорусских и российских. Например, небольшой Rydwan Euro A750/B2 размером 200 х 130 см будет стоить 4398 руб., прицеп Rydwan Euro A750/G3 популярного размера 330 х 150 см обойдется в 7656 руб., а модель побольше Rydwan Euro A750/L4 габаритами 406 х 156 см будет стоить 8959 рублей.

Конечно, можно сэкономить и купить б/у, но нужно понимать, что почти новые прицепы за невысокую стоимость в продаже появляются крайне редко, за действительно хорошие экземпляры хозяева запросят цену, близкую к цене на новый. А брать отработавший и заниматься его ремонтом есть смысл только тогда, когда знания и время позволяют делать все самостоятельно. Но времени у людей в сезон, как правило, нет. Поэтому при выборе прицепа рекомендуется делать ставку на надежность, потому что он нужен, чтобы строить дом или работать, а простои и затраты на ремонт выльются в расходы, которые сорвут сроки и могут превысить экономию.

Еще один важный нюанс, который стоит учесть при покупке, – размер. Например, вы купили небольшой и дешевый прицеп, а вам нужно отвезти длинный груз – тогда лучше выбрать аренду, поскольку под каждую конкретную поездку вы можете подобрать прицеп нужного для себя размера и грузоподъемности.

Закрепить и обозначить

По ПДД, если ваш груз не выступает за пределы прицепа больше чем на 2 метра по длине, вы можете перевозить его, пометив специальным знаком "Крупногабаритный груз", а если едете в темноте или в условиях недостаточной видимости – фонарем белого цвета спереди и красного сзади. Если же длина груза превышает эти значения, по ПДД ваше транспортное средство будет относиться к категории крупногабаритных, для его передвижения по дороге потребуется специальное разрешение. Но это полбеды – надежно закрепить сильно выступающий груз будет тяжело, к тому же из-за этого будет неправильно распределена нагрузка на ось, сцепка станет неустойчивой. Так что в данном случае лучше взять в аренду прицеп побольше или нанять для перевозки длинных предметов специальный автомобиль.

Продавцы говорят, что спросом пользуются прицепы с тентом, и одной из причин этого является мнение, что тент позволяет нагрузить в прицеп больше. Однако оно ошибочно – тент нужен только для того, чтобы груз, например, строительная смесь, не намок и не пришел в негодность, если на улице дождь. Если прицеп нагрузить выше бортов и накрыть тентом, есть риск, что плохо закрепленные предметы прорвут тент и выпадут на дорогу, тем самым создав аварийную ситуацию для тех, кто едет сзади. Так что тент – это не про крепление, а только про защиту от осадков.

"Запчасти, шины дорожают, работать становится труднее"

С наступлением весны сотрудники фирм, которые сдают прицепы в прокат, замечают повышение спроса на них у дачников и тех, кто планирует в этом году стройку.

"Сезон только начинается, в выходные люди уже активнее берут прицепы, но заметного повышения спроса пока нет. Зимой интерес гораздо меньше, нашими основными клиентами являются юридические лица. Физические приезжают где-то с марта по октябрь", – рассказали в компании "Андриван-авто".

По словам сотрудников фирм, срок аренды может быть разным: те, кто берет прицеп для работы или стройки, могут арендовать его на месяц или несколько месяцев, дачники, как правило, берут на один день или выходные.

"Прицепы у нас только новые, польской фирмы Rydwan. Старые смысла брать нет, они не выдержат нагрузок, – отмечают в компании. – Если за ними следить и вовремя обслуживать, они могут работать очень долго. По крайней мере за два года, что мы работаем, первые купленные нами прицепы еще в достойном техническом состоянии. Помимо проката прицепов у нас есть СТО и прокат автомобилей, так что всегда имеется возможность обслужить нашу технику вовремя".

Специалисты проката говорят, что аренду прицепов можно рассматривать как единственный источник дохода только при условии, если у вас их много, вы сами занимаетесь обслуживанием техники или у вас есть партнеры, которые быстро и выгодно смогут устранить поломки.

"Порча имущества – проблема, актуальная для нашего бизнеса, – считают в фирме pricepi.by. – Самая распространенная неприятность – порванный тент. Нередко сталкиваемся и с последствиями перегруза – люди хотели увезти как можно больше за одну поездку и несколько раз перегружали большой прицеп настолько, что ломалась рама".

Конечно, если перегруз не настолько велик, чтобы сразу нанести серьезные повреждения технике, при постоянной эксплуатации в таких условиях он со временем сказывается на состоянии агрегатов – рессор, подшипников и др. Еще одна распространенная поломка, в которой виноваты не люди, а осадки и соль, – порча проводки.

"Есть очень аккуратные арендаторы, которые отдают прицеп чистым и без повреждений, но немало и таких, которые пользуются чужими вещами по принципу "не свое – не жалко". С прицепом часто ездят за город, по плохим дорогам, стройкам. Повреждения соответствующие: где-то зацепят, помнут борта, проколют или порвут колесо. Иногда причиной поломок могут стать и природные явления. Например, этой зимой был сильный ветер, у одного из водителей прицеп перевернулся".

По словам сотрудников проката, работать с каждым годом становится все труднее, в этом году с подорожанием запчастей многие задумываются о повышении цен.

"Запчасти, шины, аренда площадки для хранения – все дорожает, поэтому многие фирмы уже подняли цены. Другие опасаются, что этот шаг отпугнет клиентов, поэтому делать это не торопятся, но, на наш взгляд, это только вопрос времени, потому что никто не сможет работать в убыток", – считают в фирмах.

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