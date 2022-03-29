США готовят новый пакет санкций против РФ 1 29.03.2022, 20:27

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Ударят по цепи поставок.

Соединенные Штаты и союзники планируют ввести новые санкции против других секторов российской экономики, имеющих решающее значение для поддержания ее вторжения в Украину и нацелиться на цепи поставок.

Об этом рассказал профильный заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в ходе выступления в Лондоне, сообщает Reuters.

Он сказал, что расширение санкций должно было направлено на подрыв "способности Кремля управлять своей военной машиной".

"В дополнение к санкциям против компаний в секторах, позволяющих Кремлю совершать агрессию, мы также планируем принять меры, чтобы нарушить их критические цепи поставок", – заявил Адейемо.

"Наша цель — использовать интегрированный подход, включающий сокращающийся со временем экспортный контроль и санкции, которые наносят удар немедленно", — добавил замминистра и отметил, что меры направят также на альтернативных военных поставщиков, которых использует Россия.

США ожидают, что такие страны как Китай и Индия останутся частью мировой финансовой системы, а не будут рассматривать войну в Украине как момент для отделения от Запада.

"Система адаптировалась и сформирована для пришедших, чтобы значительно сократить бедность, и не только для западных стран", – рассказал он. "Вот почему, я думаю, в конце концов они останутся частью системы, потому что преимущества системы намного превосходят риски".

Адейемо отметил, что международная система, которая дала начало санкционному давлению, нуждается в усилении, в частности для решения проблемы продовольственной безопасности, возникшей в результате российского нападения, нарушившего поставки зерна из Украины.

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