ПВО Днепропетровской области сбила беспилотник и истребитель-бомбардировщик оккупантов 1 29.03.2022, 20:47

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Об этом сообщило Воздушное командование Восток.

29 марта ПВО Днепропетровской области сбила беспилотник и истребитель-бомбардировщик в районе Изюма Харьковской области.

Об этом сообщило Воздушное командование Восток на своей странице в Facebook.

«Руку не сбиваем! Снова район Изюма, притягивающий вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик. Для вас над Украиной благоприятной погоды не предполагается!», – говорится в сообщении.

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