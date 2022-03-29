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ПВО Днепропетровской области сбила беспилотник и истребитель-бомбардировщик оккупантов

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  • 29.03.2022, 20:47
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ПВО Днепропетровской области сбила беспилотник и истребитель-бомбардировщик оккупантов

Об этом сообщило Воздушное командование Восток.

29 марта ПВО Днепропетровской области сбила беспилотник и истребитель-бомбардировщик в районе Изюма Харьковской области.

Об этом сообщило Воздушное командование Восток на своей странице в Facebook.

«Руку не сбиваем! Снова район Изюма, притягивающий вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик. Для вас над Украиной благоприятной погоды не предполагается!», – говорится в сообщении.

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