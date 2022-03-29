закрыть
29 марта 2022, вторник, 22:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Николаеве улицу Московскую переименуют в Мариупольскую

3
  • 29.03.2022, 21:24
  • 1,452
В Николаеве улицу Московскую переименуют в Мариупольскую

Такое решение принял городской голова Николаева.

В Николаеве улицу Московскую переименуют в Мариупольскую. Об этом 29 марта в Facebook сообщил советник мэра города Иван Смиренский.

"Рашисты могут сколько угодно разрушать наши дома, уничтожать инфраструктуру, запугивать и терроризировать мирное население, им никогда не понять, что такое настоящая воля, свобода, история и будущее! А мы свою историю пишем уже сегодня – улицы Московской в Николаеве больше не будет, ее переименуют в Мариупольскую!", – написал Смиренский.

По его словам, такое решение принял городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Уверен, она станет украшением свободного Николаева, а преуспевающий Мариуполь будет настоящей гордостью независимой Украины. Мариуполь, держись! Все отстроим и восстановим! Все будет Украина", – подчеркнул советник мэра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип
Крах гоп-империи
Крах гоп-империи Андрей Санников