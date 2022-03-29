В Николаеве улицу Московскую переименуют в Мариупольскую 3 29.03.2022, 21:24

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Такое решение принял городской голова Николаева.

В Николаеве улицу Московскую переименуют в Мариупольскую. Об этом 29 марта в Facebook сообщил советник мэра города Иван Смиренский.

"Рашисты могут сколько угодно разрушать наши дома, уничтожать инфраструктуру, запугивать и терроризировать мирное население, им никогда не понять, что такое настоящая воля, свобода, история и будущее! А мы свою историю пишем уже сегодня – улицы Московской в Николаеве больше не будет, ее переименуют в Мариупольскую!", – написал Смиренский.

По его словам, такое решение принял городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Уверен, она станет украшением свободного Николаева, а преуспевающий Мариуполь будет настоящей гордостью независимой Украины. Мариуполь, держись! Все отстроим и восстановим! Все будет Украина", – подчеркнул советник мэра.

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