Шмыгаль о санкциях против РФ: Агрессор должен быть отброшен не в 90-е годы, а в 19 век 5 29.03.2022, 21:39

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Россия изолирована, но этого мало.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжит вести переговоры с международными партнерами по эмбарго на покупку нефти.

Об этом он сообщил во время заседания Кабмина Украины.

"Россия изолирована, но этого, безусловно, мало. Агрессор должен быть отброшен не в 90-е годы, а в 19 век. Он этого заслуживает, поэтому продолжим говорить с партнерами по эмбарго на покупку нефти, по запрету захода российских кораблей в европейские порты, по прекращению работы в России всех западных компаний", - подчеркнул премьер.

В то же время Шмигаль заявил, что более $3 млрд. финансовой поддержки Украина уже получили. По еще $10 млрд ведутся переговоры.

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