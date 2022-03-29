Шмыгаль о санкциях против РФ: Агрессор должен быть отброшен не в 90-е годы, а в 19 век

Шмыгаль о санкциях против РФ: Агрессор должен быть отброшен не в 90-е годы, а в 19 век5
- 29.03.2022, 21:39
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Россия изолирована, но этого мало.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжит вести переговоры с международными партнерами по эмбарго на покупку нефти.
Об этом он сообщил во время заседания Кабмина Украины.
"Россия изолирована, но этого, безусловно, мало. Агрессор должен быть отброшен не в 90-е годы, а в 19 век. Он этого заслуживает, поэтому продолжим говорить с партнерами по эмбарго на покупку нефти, по запрету захода российских кораблей в европейские порты, по прекращению работы в России всех западных компаний", - подчеркнул премьер.
В то же время Шмигаль заявил, что более $3 млрд. финансовой поддержки Украина уже получили. По еще $10 млрд ведутся переговоры.