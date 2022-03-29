Под российским Белгородом взрывы: горит склад боеприпасов 18 29.03.2022, 22:01

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Видеофакт.

Под российским Белгородом взрывы: горит склад боеприпасов.

«19-я ракетная бригада нанесла ракетный удар по российскому ракетно-артиллерийскому вооружению в поселке Октябрьское под Белгородом. С этих складов Россия поставляет боеприпасы для убийства украинцев.

ВСУ ведут эффективные переговоры по демилитаризации и денацификации России. Украина единогласно поддерживает такой формат переговоров. Украинцы поведут российскую армию прямо в ад», - сообщил главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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