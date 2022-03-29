Байден: Вашингтон будет и дальше предоставлять Киеву военную помощь 4 29.03.2022, 22:34

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Жесткие санкции также будут сохранены.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву военную помощь, чтобы защищаться от российской агрессии. Об этом сообщает СNN.

«Мы будем продолжать сохранять жесткие санкции. Мы продолжим предоставлять украинским военным возможность защищать себя и продолжим внимательно следить за тем, что происходит», — добавил Байден.

Также, отвечая на вопросы журналистов о том, готова ли РФ действительно прекратить атаку на Киев или пытается выиграть время, Байден сказал, что хочет увидеть действия Кремля.

«Посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают», — сказал президент США.

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