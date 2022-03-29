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В Люксембурге заморозили активы РФ на 2,5 миллиарда евро

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  • 29.03.2022, 22:41
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В Люксембурге заморозили активы РФ на 2,5 миллиарда евро

Данный процесс происходит в рамках реализации санкций ЕС против России.

Министр финансов Люксембурга Юрико Бакес сообщила, что на сегодняшний день в стране заморозили активы РФ на сумму 2,5 миллиарда евро.

Об этом говорится в соцсетях министерства.

Она отметила, что данный процесс происходит в рамках реализации санкций ЕС против России.

Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 миллиарда евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции.

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