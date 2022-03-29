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Украинский десантник сбил российский российский «Аллигатор»

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  • 29.03.2022, 22:46
  • 16,620
Украинский десантник сбил российский российский «Аллигатор»

Вертолет был уничтожен в Харьковской области.

Боец украинских Десантно-штурмовых войск уничтожил российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» в Харьковской области.

«Во время выполнения боевого задания… стрелок-зенитчик подразделения противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины солдат Виталий К. уничтожил боевой вертолет ВС РФ Ка-52», — сообщили в пресс-центре командования ДШВ во вторник, 29 марта.

Заметив цель на высоте около 500 метров, десантник совершил боевой пуск из переносного зенитно-ракетного комплекса и поразил вертолет.

«Этот „Аллигатор“ мог унести много жизней украинцев, как военных так и гражданских лиц. Поэтому он и пошел вслед за русским военным кораблем. А вообще каждый такой поступок — приближает нашу Победу» , — отметил Виталий К.

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