Что сейчас происходит на рынке жилья в областных городах? 1 29.03.2022, 22:49

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Риелторы отмечают, что большинство арендодателей столкнулось с одной проблемой.

Относительное затишье на рынке жилья, которое длилось на протяжении нескольких лет, сменилось небольшой бурей. На фоне падения белорусского рубля спрос на квартиры, особенно в новостройках, резко активизировался.

«Вечерний Гродно» узнал, как война в Украине и курс доллара повлияли на рынок жилья, почём сейчас квадратный метр, стоит ли покупать или продавать квартиру и что будет с жилой недвижимостью дальше.

Дешёвые квартиры раскупили как горячие пирожки

Война в Украине в первые дни вызвала затишье на рынке недвижимости, но это продлилось несколько дней, говорят риелторы. Одновременно некоторые продавцы, поддавшись панике, резко снизили стоимость на квартиры, а покупатели, которые находились в активном поиске и выжидали интересных вариантов, начали их покупать.

Из-за резкого падения белорусского рубля относительно доллара квартиры у основного городского застройщика — Гродножилстроя — подешевели в долларовом эквиваленте на 30 %. Спрос на них резко увеличился, в результате чего за несколько дней почти все квартиры предприятия были распроданы.

На сегодняшний день большинство дешёвых вариантов уже выкупили, и продавцы менее охотно снижают стоимость, а Гродножилстрой на новые объекты поднял цены в рублях. Как рассказал заместитель генерального директора по экономике ОАО «Гродножилстрой» Антон Маркевич, это повышение адекватное, чтобы сохранить спрос. В перспективе предприятие планирует больше переориентироваться на продажу готового жилья, то есть после сдачи дома в эксплуатацию.

К слову, сегодня свободные метры застройщик предлагает только на Магистральной улице и в Грандичах-3. Там «квадрат» стоит от 1400 рублей и выше. В ближайшем будущем выбор будет больше — скоро планируют начать застройку бывшей воинской части на Фолюше, а позже участка в районе Весенней улицы.

Выбор — больше, метр — дешевле

По словам риелторов, число предложений на рынке жилья увеличилось и растёт каждый день. Этот процесс продолжится и в будущем. Количество выставленных на продажу квартир будет расти, во-первых, за счёт большого количества уезжающих за границу, а во-вторых — тех, кто будет продавать свободную недвижимость, например квартиры, которые достались по наследству или сдавались в аренду (поскольку стоимость аренды в долларовом эквиваленте ощутимо упала).

И если средняя цена квадратного метра по итогам февраля осталась на уровне 2021 года — 648 долларов, то уже в марте снизилась и продолжит падать. Это будет связано с закрытием большинства кредитных программ в банках, снижением доходов населения в долларовом эквиваленте, ростом предложения.

Лучше уступить сейчас, чем потерять в деньгах к концу года

Тем, кто ищет квартиру для себя, а не для инвестиций, риелторы советуют не откладывать покупку, так как уже сейчас большинство продавцов готовы к значительному торгу. Можно найти варианты по заметно сниженной цене. Так, например, ещё месяц назад стандартную двушку в панельном доме 1990–2000-х годов с хорошим ремонтом продавали за 43–45 тысяч долларов в эквиваленте, сейчас можно найти до 40 тысяч.

— Тем же, кто приобретает жильё с целью инвестиций, советовал бы не спешить, так как в ближайшее время цена на недвижимость будет падать и время для выгодной покупки ещё впереди, — говорит директор ООО «Центр квартир» Вадим Карпинский.

Но затягивать с продажей, по мнению специалиста, точно не стоит:

— Нужно принять новую реальность, отпустить мысли о том, за сколько вы покупали квартиру и сколько в неё вложили, и продать её по реальной цене, которую предлагают покупатели. Лучше сейчас уступить до 5 %, чем к концу года потерять 10–15 %.

Спрос на элитное жильё и дома просел

В топе продаж по-прежнему остаются двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом до 40 тысяч долларов. Новостройки всегда пользуются высоким спросом, но сейчас варианты по приемлемым ценам выкуплены, говорят агенты по недвижимости.

— А вот спрос на элитное жильё, дома и таунхаусы значительно просел, так как экономическая ситуация не внушает оптимизма и люди не готовы вкладывать большие деньги в недвижимость, — добавляет Вадим Карпинский.

К слову, сегодня вариантов, где в Гродно можно купить таунхаус несколько. Например, дом на Серебряной улице в Зарице площадью от 151 кв. м жилстрой продаёт за 250 тысяч рублей. Коттедж в «гродненской Барвихе» жилом районе Заболоть на 112–115 кв. м застройщик предлагает за 315–322 тысяч рублей (или 850 долларов за метр по курсу Нацбанка). Двухэтажный особняк в жилом комплексе «Белые Росы» — от 450 тысяч рублей.

Что будет с арендой

Как отмечают риелторы, большинство арендодателей столкнулось с одной проблемой: квартиросъёмщики не готовы платить аренду с привязкой к валюте, так как курс значительно вырос и аренда соответственно сильно подорожала. В основном арендодатели идут на уступки и фиксируют цены в рублях или снижают аренду в долларах.

При этом спрос на съёмное жильё сохраняется на прежнем уровне — его поддерживают иногородние, в том числе студенты. Вместе с тем не исключено, что предложение упадёт: из-за снизившейся аренды выгоднее будет продать квартиру.

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