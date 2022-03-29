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Словения призвала Евросоюз и НАТО вернуть послов в Киев

  • 29.03.2022, 22:53
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Словения призвала Евросоюз и НАТО вернуть послов в Киев

Словения возобновила работу своего посольства в украинской столице 28 марта.

Премьер-министр Словении Янез Янша обратился к странам-членам Европейского Союза и НАТО с предложением вернуть своих дипломатов в столицу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника.

Словенский премьер отреагировал на переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Заявленный Россией отвод войск на Киевском и Черниговском направлениях Янша видит предпосылкой для возобновления работы западных посольств в Киеве.

"Сейчас страны-члены ЕС и НАТО должны наконец-то отправить своих дипломатов обратно в Киев. Даже Россия уже фактически не против", – сказал глава правительства.

Словения возобновила работу своего посольства в украинской столице 28 марта. Временным поверенным в Киеве стал бывший военный Боштьян Лесяк.

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