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Из Беларуси запретили вывозить рис, макароны и некоторые другие товары

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  • 29.03.2022, 23:07
  • 4,744
Из Беларуси запретили вывозить рис, макароны и некоторые другие товары

Беларуси грозит дефицит товаров.

Правительство запретило вывозить из страны рис, макароны, крупы и муку грубого помола из ржи или ячменя, а также отработанное зерно злаков. Об этом сообщает МАРТ. Ограничения ввели на три месяца.

МАРТ уточняет, что запрет на вывоз за пределы Беларусь этих товаров ввели для того, чтобы не допустить их дефицита, а также для «соблюдения продовольственной безопасности страны».

Ранее правительство временно запретило вывозить из Беларуси некоторых промышленных товаров, а также продуктов зернопереработки, которые идут на корм животным.

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