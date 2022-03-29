Более 100 сотрудников посольств РФ выслали за месяц из стран ЕС

Более 100 сотрудников посольств РФ выслали за месяц из стран ЕС1
- 29.03.2022, 23:18
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Сегодня Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия объявили о выдворении сотрудников российских посольств.
Число российских чиновников, которых в марте выдворят из европейских стран, превысило 100 человек.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Во вторник Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия объявили о выдворении сотрудников российских посольств. Они дали понять, что россияне использовали дипломатическое прикрытие для шпионской деятельности.
Один западный чиновник заявил в комментарии телеканалу заявил, что российские разведывательные службы играли "центральную роль в планировании вторжения", в том числе в формировании ложных нарративов, используемых для оправдания войны против Украины.
На прошлой неделе Польша заявила, что выслала 45 российских дипломатов за шпионаж в стране.
18 марта Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что объявило 10 российских дипломатов персонами нон грата и дало им 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Это вторая волна высылки российских дипломатов из Болгарии в этом месяце. 2 марта София выслала двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже.
Также 18 марта Латвия, Эстония и Литва выслали в общей сложности 10 российских дипломатов.
За четыре дня до этого Министерство иностранных дел Словакии заявило, что приняло решение о высылке трех российских дипломатов после оценки информации разведывательных служб страны о возможном шпионаже и взяточничестве.