Пентагон: Россия отводит войска от Киева, чтобы подготовить новое наступление 8 29.03.2022, 23:24

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Никто не должен обманывать себя заявлениями Кремля, заявили в Пентагоне.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби предупредил, что, хотя «небольшое количество» российских войск отошло от Киева, Россия все еще может готовить новое наступление. Об этом сообщает СNN.

«Мы считаем, что это передислокация, а не реальный отвод. И что мы все должны быть готовы к крупным наступлениям на другие районы Украины», — заявил он.

Кирби сказал, что количество российских сил, отходящих от украинской столицы, «нисколько не приближается к большинству», и напомнил, что Россия продолжает наносить авиаудары по украинской столице.

«Никто не должен обманывать себя недавним заявлением Кремля о том, что он внезапно просто сократит военные атаки под Киевом, или любыми сообщениями о том, что он собирается отвести все свои силы», — сказал Кирби.

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