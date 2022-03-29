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Российский режиссер Серебренников уехал из РФ

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  • 29.03.2022, 23:37
  • 7,012
Российский режиссер Серебренников уехал из РФ

Серебренников позировал в Париже в футболке с надписью «Я выключаю телевизор».

Российский режиссер Кирилл Серебренников переехал из России во Францию. Об этом 29 марта на своей странице в Facebook сообщил французский киновед Жоэль Шапрон, разместив фото Серебренникова, сделанное в Париже.

"На его футболке написано: "Я выключаю телевизор". А в мыслях: "Я включаю культуру“. Готовятся фильмы, ведутся съемки, монтаж, планируются мастер-классы. Спасибо, Кирилл, что ты всегда такой активный!" – подписал снимок Шапрон.

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