Российский режиссер Серебренников уехал из РФ

Российский режиссер Серебренников уехал из РФ2
- 29.03.2022, 23:37
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Серебренников позировал в Париже в футболке с надписью «Я выключаю телевизор».
Российский режиссер Кирилл Серебренников переехал из России во Францию. Об этом 29 марта на своей странице в Facebook сообщил французский киновед Жоэль Шапрон, разместив фото Серебренникова, сделанное в Париже.
"На его футболке написано: "Я выключаю телевизор". А в мыслях: "Я включаю культуру“. Готовятся фильмы, ведутся съемки, монтаж, планируются мастер-классы. Спасибо, Кирилл, что ты всегда такой активный!" – подписал снимок Шапрон.