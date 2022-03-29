Польша обыграла Швецию и вышла на чемпионат мира по футболу 29.03.2022, 23:49

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Оба капитана сборных играли в желто-синих повязках.

Сегодня, 29 марта, на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша) в финальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года встречались сборные Польши и Швеции. Хозяева одержали победу — 2:0.

На 49-й минуте пенальти в ворота сборной Швеции реализовал нападающий Роберт Левандовски. На 72-й минуте преимущество национальной команды Польши удвоил полузащитник Петр Зелиньски.

Таким образом, сборная Польши вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а национальная команда Швеции пропустит турнир.

Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.

Напомним, главным тренером сборной Польши является родившийся в Беларуси Чеслав Михневич. Он — уроженец Березовки на Лидчине.

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