ЕС ввел новые экономические санкции против режима Лукашенко
- 3.03.2022, 0:02
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Санкции коснутся 70% белорусского экспорта.
ЕС ввел новые экономические санкции против Беларуси. Это прежде всего ответ на разрешение российским войскам атаковать Украину с белорусской территории.
Ограничивается экспорт из Евросоюза технологической продукции. Подобные санкции введены и США.
Экономические санкции ЕС наносят удар и по поставкам продукции в Беларусь из Европейского союза, и по белорусскому экспорту в европейские страны. Как пишет Reuters, санкции коснутся 70% экспорта. Ограничения касаются следующей белорусской продукции: резиновых изделий, стали, железа, цемента, изделий из древесины и т. д.
ЕС также включил в «черный список» более двух десятков белорусских полковников и генералов.