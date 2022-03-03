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ЕС ввел новые экономические санкции против режима Лукашенко

  • 3.03.2022, 0:02
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ЕС ввел новые экономические санкции против режима Лукашенко

Санкции коснутся 70% белорусского экспорта.

ЕС ввел новые экономические санкции против Беларуси. Это прежде всего ответ на разрешение российским войскам атаковать Украину с белорусской территории.

Ограничивается экспорт из Евросоюза технологической продукции. Подобные санкции введены и США.

Экономические санкции ЕС наносят удар и по поставкам продукции в Беларусь из Европейского союза, и по белорусскому экспорту в европейские страны. Как пишет Reuters, санкции коснутся 70% экспорта. Ограничения касаются следующей белорусской продукции: резиновых изделий, стали, железа, цемента, изделий из древесины и т. д.

ЕС также включил в «черный список» более двух десятков белорусских полковников и генералов.

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