Варшава поселит беженцев из Украины в здании бывшего посольства СССР 3.03.2022, 0:28

Дом находился в использовании российского посольства.

Беженцев из Украины в Варшаве планируют разместить в здании бывшего посольства СССР. Об этом сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

«Учитывая российскую агрессию против Украины, я решил на длительный срок обустроить там квартиры для нужд украинских семей с детьми», – заявил мэр Варшавы, пишет zn.ua.

По его словам, судебные исполнители в принудительном порядке отберут здание у представителей России.

«Сейчас продолжаются необходимые процедуры принятия здания. Когда мы завершим формальные процедуры, начнем готовить 100 квартир дома, чтобы ими можно было пользоваться», – рассказал Тшасковский.

Одиннадцатиэтажное здание по адресу Собеского, 100 было построено в конце 70-х.

Дом находился в использовании российского посольства по договору с СССР. Здание было покинуто в 1989 году, но затем Россия отказалась его возвращать, обнесла колючей проволокой и установила видеокамеры. Россияне аргументировали это «действующим договором, по которому они платят аренду», хотя на самом деле средства уже давно не платились и россияне задолжали более 20 млн евро.

Как сообщалось, по оценкам ООН, 12 миллионов человек внутри Украины будут нуждаться в помощи и защите. Поэтому Организация обратилась с призывом об оказании чрезвычайной помощи на сумму 1,7 млрд долларов для срочной гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате российского вторжения в Украину, и беженцам, спасающимся от боевых действий.

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