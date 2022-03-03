Алексей Арестович обратился к белорусским военным 3.03.2022, 0:32

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Алексей Арестович

Борьба за свободу Украины – это также борьба за свободу Беларуси.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Радыё Свабода» обратился к белорусским военным с призывом не воевать против Украины и рассказал о гарантиях, которые им даст украинское государство.

По словам Арестовича, в Украине хорошо понимают разницу между режимом Лукашенко и белорусским народом. Он считает, что победа в этой войне будет означать освобождение Беларуси. Отец Арестовича из Слуцка, Алексей половину детства провел в Беларуси.

— Сейчас многие известные и неизвестные белорусы призывают белорусских военных, если они будут отправлены в Украину, сдаться, присоединиться к украинской армии. Как бы вы обратились к белорусским военным?

— Уважаемые генералы, солдаты, офицеры! Мы ценим вас как армию соседей, с которыми у нас всегда были хорошие отношения, мы считаем вас профессиональными и честными людьми. Мы считаем, что задача белорусской армии, всех воинских частей – защита Беларуси, а не агрессия против других стран. Главной функцией любой армии является предотвращение войны. Если армия не смогла предотвратить войну, она не выполнила свою основную функцию.

Я думаю, что белорусская армия, белорусский народ с его славными традициями борьбы с иноземными захватчиками должны противостоять попыткам захвата Беларуси, а не нападать на соседей, с которыми мы близки, даже братские народы. Что касается русского народа, то, думаю, пока поспешно так говорить, но с белорусами мы точно братские народы.

Я этнический белорус, обращаюсь к вам. Если вам будут отдавать преступные приказы, как и любой военный, вы прекрасно понимаете, как их саботировать. «Рация села», заблудилась, не туда приехали и так далее. Если вам вдруг придется въезжать на территорию Украины (во что, честно говоря, я не верю), помните, что Украина с 1 марта — официальный кандидат на членство в Евросоюз и мы имеем самую полную международную поддержку. Так что, если вы не хотите выполнять преступные приказы, мы сможем сделать так, чтобы вы присоединились к нам, гарантировать вашу безопасность и поддержку и защиту ЕС. По этому вопросу проведены предварительные переговоры.

И если вы совершите этот поступок, то это будет не поступок против воинской чести, это будет не поступок малодушия, а наоборот мужественный выбор человека, который нашел честь офицера и солдата, сумевшего предотвратить войну.

И здесь есть момент, когда личный выбор может противоречить присяге. Но и Нюрнбергский трибунал, и международное право (это оценка лучших юристов мира и лучших экспертов в моральной составляющей) говорят о том, что отказ подчиняться преступным приказам – это высший нравственный выбор человека. К чему я вас и призываю.

Не надо воевать с украинцами. Мы не хотим стрелять в вас. Но если вы будете выполнять преступные приказы, нам придется это сделать. Этого черного пятна, этой страницы между белорусским и украинским народами быть точно не должно. Вы же не российские военные, вы не должны быть заложниками кремлевского режима, который на самом деле ненавидит как минимум половина России и уже половина российской армии, потери которой уже достигли колоссальных размеров. Не повторяйте их ошибок, не нужно.

— Вы знаете, сколько белорусов сейчас защищает Украину, сколько белорусских врачей сейчас лечат людей в больницах, сколько волонтеров?

— В территориальной обороне Киева есть белорусская рота, вчера она записала официальное обращение к белорусам и белорусским военным. Многие лица не скрывали, так как воюют за Украину с 2014 года. Это настоящие патриоты Беларуси, которые с оружием в руках борются за нашу и вашу свободу. Достаточно белорусских IT-специалистов, белорусских врачей и белорусских журналистов, людей всех специальностей, которых десятки тысяч в Украине, которых мы действительно считаем братским народом.

И это не преувеличение, не пропаганда, не для громкого словца. Это действительно братский народ, и мы им очень благодарны за то, что они присоединились к борьбе за свободу Украины, но это также борьба за свободу Беларуси. Если Путин здесь проиграет, то и вы там освободитесь. Давление на Беларусь прекратится, соответственно, у Беларуси появится шанс провести реформы, сменить власть и стать по-настоящему свободной, демократической, европейской страной. И мы постоянно упоминаем о Беларуси на всех международных площадках и о необходимости позаботиться о судьбе белорусского народа и государства.

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