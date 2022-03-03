Россия приближается к дефолту из-за войны против Украины 3.03.2022, 0:44

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Риск дефолта РФ взлетел до уровней конца 1990-х.

В этом месяце Россия должна погасить гособлигации на сумму более 700 млн долларов. Теоретически у нее хватает резервов для покрытия долга, но санкции и заморозка активов могут помешать этим планам. Аналитики JPMorgan и других организаций считают, что это значительно увеличило вероятность дефолта страны.

Об этом сообщает Reuters.

«Санкции Соединенных Штатов в отношении российских государственных организаций, контрмеры внутри России по ограничению зарубежных платежей и нарушение платежных цепочек создают для России серьезные препятствия для осуществления платежей по облигациям за рубежом», - говорится в отчете JPMorgan.

По словам аналитиков, первой решающей датой является 16 марта, когда должны быть выплачены два купонных платежа по облигациям. Хотя, как и в большей части российского долга, в них встроен 30-дневный «льготный период», который отодвинет формальный момент дефолта до 15 апреля.

Опасения по поводу дефолта последовали за предупреждением Института международных финансов (IIF) на этой неделе, в котором отмечается, что примерно половина валютных резервов России в размере 640 млрд долларов была фактически заморожена международными санкциями.

Capital Economics также предупредила в среду о растущих рисках дефолта. В первую очередь это ударит по международным инвесторам - по данным российского Центробанка, на конец прошлого года иностранцы владели государственным долгом России в долларах и рублях на сумму 20 млрд долларов.

«Вероятность того, что правительство и компании не смогут или не захотят погасить внешний долг, значительно возросла», - отметили аналитики.

Напомним, что Украина обсуждает с западными партнерами новые санкции в отношении Российской Федерации. Такие экономические меры смогут остановить путинскую агрессию против Украины.

Ранее американская разведка сообщала, что Путин «крайне разгневан» по поводу западных санкций, введенных в ответ на его нападение на Украину.

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