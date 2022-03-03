Харьков на грани гуманитарной катастрофы из-за действий армии РФ 3.03.2022, 0:48

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Российские оккупанты хотят уничтожить мирное население города.

Как сообщили сайту Charter97.org правозащитники из Харькова, город на грани гуманитарной катастрофы. Заканчивается еда, нереально купить лекарства, нет детского питания, средств гигиены.

Харьков постоянно обстреливается «Градами», бомбят, летают российские самолеты, люди боятся выходить на улицы. В городе идут бои. Во многих районах отключены свет и отопление.

Коридор из/в город очень узкий, постоянно обстреливается. Обстреливаются даже машины с продуктами.

Жители Харькова взывают к Международному Красному Кресту об экстренной помощи.

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