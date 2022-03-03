Джонсон: 38 стран обратились в Гаагу из-за варварского вторжения РФ в Украину 3.03.2022, 1:07

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Борис Джонсон

Путинский режим понесет наказание.

Беспрецедентное количество стран — 38 — обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

«Совершенно очевидно, что Путин не может совершать эти ужасные действия безнаказанно», — написал Джонсон.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, обращение инициировала Великобритания. Она вместе с союзниками стремится ускорить расследование военных преступлений России в Украине Международном уголовном суде. Великобритания, в отличие от Украины, ратифицировала Римский статут Международного суда.

В британском правительстве подчеркнули, что это крупнейшее в истории обращение в Международный суд.

«Неизбирательное применение Россией силы против ни в чем не повинных мирных жителей в ходе ее незаконного и неспровоцированного вторжения в Украину равносильно военным преступлениям, за которые путинский режим должен нести ответственность», — подчеркивается в заявлении правительства.

Tonight 38 countries from across the world have made the largest ever referral to the International Criminal Court for Russia’s barbaric invasion of Ukraine.



We are crystal clear that Putin cannot commit these horrific acts with impunity. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 2, 2022

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