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Джонсон: 38 стран обратились в Гаагу из-за варварского вторжения РФ в Украину

  • 3.03.2022, 1:07
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Джонсон: 38 стран обратились в Гаагу из-за варварского вторжения РФ в Украину
Борис Джонсон

Путинский режим понесет наказание.

Беспрецедентное количество стран — 38 — обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

«Совершенно очевидно, что Путин не может совершать эти ужасные действия безнаказанно», — написал Джонсон.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, обращение инициировала Великобритания. Она вместе с союзниками стремится ускорить расследование военных преступлений России в Украине Международном уголовном суде. Великобритания, в отличие от Украины, ратифицировала Римский статут Международного суда.

В британском правительстве подчеркнули, что это крупнейшее в истории обращение в Международный суд.

«Неизбирательное применение Россией силы против ни в чем не повинных мирных жителей в ходе ее незаконного и неспровоцированного вторжения в Украину равносильно военным преступлениям, за которые путинский режим должен нести ответственность», — подчеркивается в заявлении правительства.

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