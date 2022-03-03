Джонсон: 38 стран обратились в Гаагу из-за варварского вторжения РФ в Украину
- 3.03.2022, 1:07
- 1,070
Путинский режим понесет наказание.
Беспрецедентное количество стран — 38 — обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.
«Совершенно очевидно, что Путин не может совершать эти ужасные действия безнаказанно», — написал Джонсон.
Как сообщает пресс-служба британского правительства, обращение инициировала Великобритания. Она вместе с союзниками стремится ускорить расследование военных преступлений России в Украине Международном уголовном суде. Великобритания, в отличие от Украины, ратифицировала Римский статут Международного суда.
В британском правительстве подчеркнули, что это крупнейшее в истории обращение в Международный суд.
«Неизбирательное применение Россией силы против ни в чем не повинных мирных жителей в ходе ее незаконного и неспровоцированного вторжения в Украину равносильно военным преступлениям, за которые путинский режим должен нести ответственность», — подчеркивается в заявлении правительства.
Tonight 38 countries from across the world have made the largest ever referral to the International Criminal Court for Russia’s barbaric invasion of Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 2, 2022
We are crystal clear that Putin cannot commit these horrific acts with impunity.