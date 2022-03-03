Российские оккупанты ударили по Южному вокзалу в Киеве 3.03.2022, 1:15

В момент удара на вокзале находились люди.

Вооруженные силы РФ вечером 2 марта обстреляли Южный железнодорожный вокзал в Киеве, где проходит эвакуация женщин и детей, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Снаряд ударил вблизи отеля Ibis. Здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения, но ударом ракеты разорвало крупную теплотрассу. Часть Киева может остаться без тепла.

Информация о пострадавших уточняется. В 22:58 с вокзала должен был отправиться очередной эвакуационный поезд из Киева. Сейчас движение поездов продолжается.

Рядом с местом удара находится ряд оборонных предприятий и ведомств. Не исключено, что удар предназначался по ним, но российские артиллеристы промахнулись.

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