Российские оккупанты ударили по Южному вокзалу в Киеве
- 3.03.2022, 1:15
В момент удара на вокзале находились люди.
Вооруженные силы РФ вечером 2 марта обстреляли Южный железнодорожный вокзал в Киеве, где проходит эвакуация женщин и детей, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Снаряд ударил вблизи отеля Ibis. Здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения, но ударом ракеты разорвало крупную теплотрассу. Часть Киева может остаться без тепла.
Информация о пострадавших уточняется. В 22:58 с вокзала должен был отправиться очередной эвакуационный поезд из Киева. Сейчас движение поездов продолжается.
Рядом с местом удара находится ряд оборонных предприятий и ведомств. Не исключено, что удар предназначался по ним, но российские артиллеристы промахнулись.