В СБУ показали оснащение российских оккупантов, которые направлялись в Киев 3.03.2022, 1:29

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Видеофакт.

Служба безопасности Украины 2 марта опубликовала в Facebook видео, на котором показала оснащение российских оккупантов.

В изъятой сумке российского военного, в частности, были карандаши, циркуль, калькулятор и большое количество учебников.

"Посмотрите, как оснащены бойцы РФ, называющие себя "одной из сильнейших армий мира"... А самую современную военную литературу России видели? На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками, чтобы ничего не забыть", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, на видео представлены военные принадлежности российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев.

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