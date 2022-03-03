В СБУ показали оснащение российских оккупантов, которые направлялись в Киев
- 3.03.2022, 1:29
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Видеофакт.
Служба безопасности Украины 2 марта опубликовала в Facebook видео, на котором показала оснащение российских оккупантов.
В изъятой сумке российского военного, в частности, были карандаши, циркуль, калькулятор и большое количество учебников.
"Посмотрите, как оснащены бойцы РФ, называющие себя "одной из сильнейших армий мира"... А самую современную военную литературу России видели? На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками, чтобы ничего не забыть", – говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, на видео представлены военные принадлежности российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев.