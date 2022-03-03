Украинцы сражаются с российскими оккупантами (онлайн) 3.03.2022, 1:39

3,418

(обновляется) Идет восьмой день ожесточенных боев.

Украинцы восьмой день мужественно противостоят российскому вторжению. По данным украинских властей, самые горячие точки в стране сейчас — Херсон и Киев. Украинцы также отвоевывают Горловку.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию седьмых суток войны. Что происходило в Украине до 23:59 2-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

02:10 В результате обстрела российскими войсками Изюма погибли как минимум трое мирных жителей. Удар пришелся на многоэтажку и частный дом, сообщил заммэра города Владимир Мацокин.

02:08 Президент США Джо Байден считает, что разрушение гражданских объектов в Украине от ракет, бомб и снарядов не случайно, а российские военные намеренно атакуют гражданские районы. По его словам, в прошлом Россия не раз демонстрировала, что одним из методов ведения войны является абсолютное зверство. «Это включает, как минимум, невыборочные обстрелы, а также потенциально сознательные обстрелы (гражданских объектов)», — отметил глава американской дипломатии. В связи с этим Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты очень тщательно следят за обстановкой и документируют все нарушения с тем, чтобы привлечь Россию к ответственности.

02:01 Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением:

«Каждый оккупант должен знать: они получат от украинцев яростный отпор. Такую, что навсегда запомнят, что мы своего не отдадим!

Мы - народ, который сломил планы врага. За неделю! Мы сломили планы, которые они готовили годами. Моральное состояние ухудшается. Еще больше оккупантов убегают от нас к себе домой. Я искренне восхищаюсь украинцами, которые с голыми руками выходят и выгоняют оккупантов из своих городов! Мы их прогоним с позором! Как и тогда, когда они пытаются найти себе еду. Это не воины державы. Это потерянные дети которых использовали!

Почти 9 тысяч убитых россиян за одну неделю. На Николаевском направлении десятками вертолетов им приходится забирать своих 200-х и 300-х. 19-летних, 20-летних…

Для нас, украинцев, это Отечественная война. Мы помним, как они начинаются. И знаем, чем они заканчиваются для захватчиков! Куда бы они не зашли, их везде уничтожат. Оккупанты получат от украинцев отпор!»

01:51 Появилось видео задержания Владимира Рубана, который сотрудничал с Медведчуком и «ЛДНР». Его задержал офицер батальона полка «Азов» в поезде, который направлялся во Львов. Задержание произошло еще днем 28 февраля.

01:45 ВСУ захватили российскую военную технику с нанесенной на нее меткой V. Соответствующие фото распространены в сети. Так, возле российского военного грузовика стоят украинские военнослужащие. Также, очевидно, они захватили БТР.

01:40 По Изюму ударила авиация. Местные жители сообщают, что взрывы были в центре города. «В центре где-то ударили, сестре звонил, говорит, на ЖД окна повылетали», - сообщают местные жители.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».