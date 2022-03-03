В Луганской области нашли мертвым мэра Кременной, который сотрудничал с боевиками «ЛНР» 3.03.2022, 2:09

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Владимир Струк скончался от огнестрельного ранения в область сердца.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил об убийстве мэра города Кременная Луганской области Владимира Струка. Информацию об этом также подтвердил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданный при Министерстве культуры и информационной политики.

"Одним предателем Украины стало меньше! В 2014 году он был активным сторонником "ЛНР". Затем выехал на свободную от временной оккупации часть Луганской области. В последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и "ЛНР", – написал Геращенко в Facebook.

По его информации, 1 марта жена Струка заявила в полицию, что его похитили неизвестные в камуфляжной форме.

Телеканал "Донбас Онлайн" сообщил в Telegram со ссылкой на источник, что тело Струка нашли в поселке Житловка, в 8 км от Кременной.

По предварительной информации, мэр города скончался от огнестрельного ранения в область сердца.

"Весь государственный аппарат Украины – СБУ, МВД, прокуратура, суды – восемь лет ничего не смогли сделать с откровенным сепаратистом Струком! Потому что у него было много денег. Скорее всего, при поддержке из РФ. Но когда российские войска подошли к Кременной, Владимира Струка судили судом народного трибунала. Судя по всему, расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени", – написал Геращенко.

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