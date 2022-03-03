Зеленский — оккупантам РФ: Убирайтесь домой всей своей армией 3.03.2022, 2:48

Вас везде уничтожат.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за неделю полномасштабного вторжения России украинцы сломали планы врага, которые тот строил годами, передает «Новое время».

В новом обращении глава государства сказал, что российские военные, которых мирные украинцы прогоняют из магазинов, когда те ищут себе еду, — это «не воины сверхдержавы, а растерянные дети, которых использовали».

«Украинцы, каждый оккупант должен знать: они тут ничего не получат, никого не подчинят. Даже если они могут нагнать больше техники и людей, это для них ничего не меняет. Куда бы они не зашли, везде уничтожат. У них не будет тут покоя, еды, ни одной тихой минуты. Оккупанты получат от украинцев только одно — отпор, яростный, такой, что они навсегда запомнят, что мы своего не отдаем. Они запомнят, что такое отечественная война. Да, для нас, украинцев, это отечественная война. Мы помним, как начинаются отечественные войны, и знаем, чем они заканчиваются для захватчиков», — подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский отметил: несмотря на то, что российских военных в десятки раз больше, их моральное состояние постоянно ухудшается, «все больше оккупантов бегут назад в Россию». Он заявил, что после семи дней полномасштабной войны потери личного состава врага — почти 9 тысяч, а на Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолетов забирать своих убитых и раненых.

«Большинство из них остаются повсюду. Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Убирайтесь домой всей своей армией, скажите своему командованию, что вы хотите жить», — призвал президент Украины.

Глава украинского государства также сказал, что восхищается украинскими защитниками и простыми жителями, которые дают отпор оккупантам:

«…Украинцы бьют врага и без оружия. Я искренне восхищаюсь героическими мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя, других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им все… Люди выходят перед вражеской техникой. Это крайне опасно, но как это мужественно. Это тоже спасение», - заявил Зеленский.

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