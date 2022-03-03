закрыть
3 марта 2022, четверг, 3:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Возле Николаева поймали разведчиков РФ

  • 3.03.2022, 2:58
  • 2,392
Возле Николаева поймали разведчиков РФ

Видеофакт.

Взятые в плен возле Николаева российские разведчики попросили своих родных забрать их из Украины.

Видео с пленными оккупантами РФ опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Алло, мама, привет. Я нахожусь сейчас в плену… Прошу тебя, забрать меня. Меня отдадут лично тебе", – заявил один из них в разговоре со своей матерью.

После этого он попросил прощения за убийство мирных граждан на территории Украины и еще раз повторил:

"Хочу попросить мать забрать меня отсюда".

Другой военнослужащий обратился к остальным оккупантам с призывом покинуть Украину:

"Я очень сочувствую, что военнослужащие российской армии, включая меня, пришли на вашу землю под обманом нашего президента, чтобы вас защитить, но на самом деле это все не так… Я обращаюсь ко всем военнослужащим: пацаны, уходите с этой земли, это не ваша земля. Я хоть и в плену, но мне открыли глаза, что не надо здесь находиться и убивать мирное население. Так что, сворачивайте свои эшелоны, конвои и просто уходите к своим семьям, к своим родителям, любимым, детям. Пока кара не настигла вас".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик