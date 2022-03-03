Возле Николаева поймали разведчиков РФ 3.03.2022, 2:58

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Видеофакт.

Взятые в плен возле Николаева российские разведчики попросили своих родных забрать их из Украины.

Видео с пленными оккупантами РФ опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Алло, мама, привет. Я нахожусь сейчас в плену… Прошу тебя, забрать меня. Меня отдадут лично тебе", – заявил один из них в разговоре со своей матерью.

После этого он попросил прощения за убийство мирных граждан на территории Украины и еще раз повторил:

"Хочу попросить мать забрать меня отсюда".

Другой военнослужащий обратился к остальным оккупантам с призывом покинуть Украину:

"Я очень сочувствую, что военнослужащие российской армии, включая меня, пришли на вашу землю под обманом нашего президента, чтобы вас защитить, но на самом деле это все не так… Я обращаюсь ко всем военнослужащим: пацаны, уходите с этой земли, это не ваша земля. Я хоть и в плену, но мне открыли глаза, что не надо здесь находиться и убивать мирное население. Так что, сворачивайте свои эшелоны, конвои и просто уходите к своим семьям, к своим родителям, любимым, детям. Пока кара не настигла вас".

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