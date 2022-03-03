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Минобороны Украины начали формировать подразделения из иностранных добровольцев

  • 3.03.2022, 3:07
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Минобороны Украины начали формировать подразделения из иностранных добровольцев

Тысячи иностранных добровольцев встанут плечом к плечу с украинскими военными.

В Украине начали формировать "Иностранный легион". Тысячи иностранных добровольцев встанут плечом к плечу с украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что начали формироваться специальные подразделения "Иностранного легиона".

Тысячи иностранных добровольцев изъявили желание встать плечом к плечу с украинскими военными для того, чтобы защитить мир от путинской агрессии.

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